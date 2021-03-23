Зеленский продлил санкции против российских компаний

Президент Украины Владимир Зеленский продлил санкции против россиян и российских компаний, сообщает ТАСС.

Таким образом, украинский лидер ввел в действие решение Совбеза Украины об ограничениях. В числе лиц, попавших под санкции, оказались первый заместитель главы МВД Александр Горовой, член Совета Федерации Людмила Нарусова. Также в списке значатся сенаторы Олег Цепкин, Ирина Рукавишникова, Александр Карлин, чиновники МВД России и других ведомств.

Санкции в том числе введены в отношении ряда российских СМИ, а также трех депутатов Европарламента от Франции. В дополнительных материалах к указу говорится, что всего санкции продлены в отношении 81 компании и 26 физических лиц.

В то же время исключены из списка физических лиц граждане России Алексей и Дмитрий Ананьевы. Из перечня юридических лиц, против которых введены ограничительные меры, исключено российское акционерное общество «Башкирская содовая компания».

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал Европу расширить и ужесточить санкции против России. Он заявил, что санкции «нужно не только продолжать», а делать их четкими, ясными и жесткими.