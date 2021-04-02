Украина пообещала ответить на «устроенную Россией» эскалацию в Донбассе

Эскалация в Донбассе, «которую устроила Россия», не останется без внимания Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины. Ведомство разрабатывает несколько сценариев реагирования на развитие событий, сообщает «Обозреватель» со ссылкой на секретаря СНБО Алексея Данилова.

Осуществляется круглосуточный мониторинг ситуации на юго-востоке Украины, заверил он.

Данилов выразил обеспокоенность действиями военных формирований самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). «Российская Федерация, к сожалению, не намерена прекращать попытки дестабилизации ситуации в регионе», — сказал секретарь СНБО и пообещал ответить на действия «страны-агрессора».

Он добавил, что поддержка со стороны стратегических партнеров Украины является крайне важной для противодействия гибридной угрозе.

1 апреля президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в «игре мускулами» на границе. «Таким образом она пытается создавать атмосферу угрозы и одновременно — давления во время переговоров о прекращении огня и о мире как нашей ценности», — заявил он.

До этого Главное управление разведки Министерства обороны Украины предупредило о готовности России к введению регулярных подразделений вооруженных сил на территорию ДНР и ЛНР.

Отношения между Киевом и Москвой резко ухудшились после воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года и начала конфликта в Донбассе в апреле того же года. Часть Донецкой и Луганской областей провозгласила независимость. Киев попытался вернуть их силой, но безуспешно. Украина обвиняет Россию в вооруженной агрессии и оккупации Крыма и районов Донбасса. Кремль отвергает претензии.