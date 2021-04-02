В Кремле назвали пугающей ситуацию в Донбассе

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал пугающей ситуацию на линии соприкосновения на юго-востоке Украины. Его цитирует РИА Новости в пятницу, 2 апреля.

«Действительность на линии соприкосновения в Донбассе пугающая, провокации украинских военных не одиночные, а множественные», — сказал он.

Накануне Песков подчеркнул, что российские военные в настоящее время не участвуют в вооруженных конфликтах на территории Украины и никогда не участвовали. Он напомнил, что война в Донбассе является внутренним конфликтом Украины.

29 марта Песков предупредил об угрозе «опасного силового сценария» в Донбассе из-за провокаций со стороны украинских силовиков.

Ранее в пятницу замруководителя офиса президента Украины Роман Машовец во время встречи с послом Канады Ларисой Галадзой призвал граничащие с республикой страны НАТО повысить уровень боеготовности своих войск из-за обострения ситуации в Донбассе. В свою очередь, глава МИД Украины назвал эскалацию в Донбассе самой масштабной за последние годы.