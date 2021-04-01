США пообещали защитить Украину от «российской агрессии»

США пообещали Украине поддержку и защиту в случае эскалации «военной агрессии» со стороны России. Об этом заявила пресс-служба украинского Минобороны по итогам телефонных переговоров военных министров двух стран.

Так, украинский министр обороны Андрей Тартан провел беседу с главой Пентагона Ллойдом Остином на фоне сообщений о стягивании российских войск к украинской границе. Представитель Киева в ходе разговора указал на системную эскалацию ситуации в районе проведения операции объединенных сил и нежелание России подтвердить приверженность режиму прекращения огня.

Его американский коллега, в свою очередь, отметил, что Вашингтон готов и дальше поддерживать Киев «в условиях продолжающейся агрессии России в Донбассе и Крыму».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в «игре мускулами» на границе. «Таким образом она пытается создавать атмосферу угрозы и одновременно — давления во время переговоров о прекращении огня и о мире как нашей ценности», — заявил он.

31 марта издание The New York Times со ссылкой на одного из американских чиновников сообщило, что Россия якобы стягивает свои войска к границе с Украиной.