В Киеве признались в совместной с НАТО подготовке к войне за Крым. Об этом рассказал пресс-секретарь делегации Украины в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Алексей Арестович в интервью украинским СМИ, передает РИА Новости.

По его словам, в рамках учений НАТО Defender Europe 2021 будет отрабатываться ситуация вооруженного противостояния, войны с Россией. Арестович отметил, что их основным фокусом станут Балканы, Крым и все, что севернее него.

Отмечается, что в мае-июне пройдут крупнейшие со времен холодной войны учения НАТО Defender Europe 2021. Из стран-партнеров альянса к ним активно привлекаются Украина, Грузия и Молдавия.

Ранее сообщалось, что новая военная стратегия Киева на случай войны с Россией основана на алгоритме, согласно которому конфликт между странами начинается с ответа на агрессию или угрозу военной безопасности Украины. По сведениям издания «Страна.ua», в новой стратегии прямо не говорится, что противник должен нарушить госграницу. Согласно ей, задействование армии и спецподразделений санкционируется, если есть «спровоцированный и поддержанный извне вооруженный конфликт в пределах территории Украины».

Отношения между Киевом и Москвой резко ухудшились после воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года и начала конфликта в Донбассе в апреле того же года. Часть Донецкой и Луганской областей провозгласила независимость. Киев попытался вернуть мятежные регионы силой, но безуспешно. Украина обвиняет Россию в вооруженной агрессии и оккупации Крыма и районов Донбасса. Москва не считает себя участником конфликта и отвергает претензии.