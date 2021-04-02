В Киеве отказались ждать символического звонка Байдена

Киеву не нужен символический телефонный разговор между президентом Украины Владимиром Зеленским и американским лидером Джо Байденом. Об этом заявил пресс-секретарь делегации Киева в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Алексей Арестович в эфире программы «Право на власть» на телеканале «1+1», передает РИА Новости.

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«Мы не школьники младших классов, мы крупнейшая страна в Европе, де-факто правый фланг НАТО, мы не требуем символических звонков. Нам нужно реальное содержание этого звонка», — указал он. Арестович добавил, что президенты — «слегка занятые люди», поэтому когда они разговаривают между собой, то должны решить ряд конкретных вопросов.

Ранее США пообещали Украине поддержку и защиту в случае эскалации «военной агрессии» со стороны России. Украинский министр обороны Андрей Тартан указал на системную эскалацию ситуации в районе проведения операции объединенных сил и нежелание России подтвердить приверженность режиму прекращения огня. Его американский коллега Ллойд Остин отметил, что Вашингтон готов и дальше поддерживать Киев «в условиях продолжающейся агрессии России в Донбассе и Крыму».

31 марта издание The New York Times со ссылкой на одного из американских чиновников сообщило, что Россия якобы стягивает свои войска к границе с Украиной.