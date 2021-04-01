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США поддержат Украину из-за перемещения войск России у границ

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Фото: @USEmbassyKyiv

США поддержат Украину из-за перемещения войск России у границ. С таким заявлением выступило американское посольство в Киеве в своем Twitter.

«Мы поддерживаем Украину, поскольку она защищает свой суверенитет и территориальную целостность, и внимательно следим за ситуацией в стране», — говорится в заявлении.

Военные атташе США, Канады и Великобритании уже встретились с министром обороны Украины Андреем Тараном. На встрече также присутствовали командующий Операцией объединенных сил (ООС) украинской армии в Донбассе Сергей Наев и начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в «игре мускулами» на границе. «Таким образом она пытается создавать атмосферу угрозы и одновременно — давления во время переговоров о прекращении огня и о мире как нашей ценности», — заявил он.

До этого Главное управление разведки Министерства обороны Украины предупредило о готовности России к введению регулярных подразделений Вооруженных сил на территорию самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

31 марта издание The New York Times со ссылкой на одного из американских чиновников сообщило, что Россия якобы стягивает свои войска к границе с Украиной.

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