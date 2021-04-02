Зеленский заявил о стоящих плечом к плечу Украине и США

Украинский президент Владимир Зеленский после разговора с американским лидером Джо Байденом заявил о стоящих плечом к плечу Украине и США. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Зеленский подчеркнул, что был рад поговорить с Байденом. «Украина ценит поддержку США на разных уровнях. Мы стоим плечом к плечу, когда речь идет о сохранении наших демократий», — добавил он.

Президент заявил о намерении серьезно реформировать Украину и достичь мира. «Американское партнерство имеет решающее значение для украинцев», — заключил он.

Белый дом, в свою очередь, сообщил, что Байден в разговоре с Зеленским подтвердил поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины. Президенты также обсудили обострение ситуации в Донбассе.