Кравчук запутался в переговорах по Донбассу

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук признался, что запутался в переговорах по урегулированию ситуации в Донбасса. Об этом сообщает НСН.

«В "минском формате" у нас получается два посредника: ОБСЕ и Россия. И с кем я должен вести разговор о прекращении конфликта в Донбассе? Россия хочет, чтобы мы вели разговор с ОРДЛО (не подконтрольные Киеву отдельные районы Донецкой и Луганской областей — прим. «Ленты.ру»), но он решений не принимает. Как дальше действовать? Кому мне верить?» — заявил Кравчук.

По его словам, Германия и Франция заявили, что Россия является стороной конфликта в Донбассе, Москва же называет себя посредником.

Кравчук добавил, что Украина готова на любые шаги, и нужно строить нормальные отношения с соседями. «Но почему Россия не разрешает нам строить свою внутреннюю и внешнюю политику, а делает ее так, как она ее видит?» — возмутился он.

Ранее Кравчук заявил о бессмысленности нового «нормандского саммита».