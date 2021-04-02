Захарова рассказала о «чувстве гордости» за Зеленского

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя сообщения о новых украинских санкциях против Россотрудничества, заявила, что испытывает чувство гордости за президента Украины Владимира Зеленского. Об этом она написала в своем Facebook-аккаунте.

Захарова задалась вопросом, какой же контрабандой могло заниматься федеральное агентство на Украине. «Как же, контрабандно читали стихи Тараса Шевченко. Испытываю чувство гордости за Зеленского — больше проблем в стране нет, он не лох, граждане не кролики», — резюмировала представитель министерства.

Ранее стало известно, что Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввел санкции против 11 российских компаний. По информации источника, среди них было и Россотрудничество. Отмечается, что под ограничительные меры также попали 68 компаний, связанных с лицами в санкционном списке контрабандистов. Позже информацию о введении ограничений подтвердил секретарь организации, однако какие именно компании были внесены в список, не сообщил.

2 апреля президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении санкций против лиц, которых, по его словам, можно назвать топ-10 контрабандистов страны. По словам президента, для некоторых физических и юридических лиц наступила «черная пятница».