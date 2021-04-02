Стало известно о новых санкциях Киева против России

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввел санкции против 11 российских компаний. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

По словам источника в СНБО, среди организаций, попавших под ограничительные меры, есть Россотрудничество. Отмечается, что санкции также были введены против 68 компаний, связанных с лицами в санкционном списке контрабандистов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении санкций против лиц, которых, по его словам, можно назвать топ-10 контрабандистов страны. По словам президента, для некоторых физических и юридических лиц наступила «черная пятница».