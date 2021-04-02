Зеленский объявил санкции против топ-10 украинских контрабандистов

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении санкций против лиц, которых, по его словам, можно назвать топ-10 контрабандистов страны. Об этом сообщает «Страна.ua».

Решение принял Совет национальной безопасности и обороны (СНБО). По словам президента, для некоторых физических и юридических лиц наступила «черная пятница».

Кроме того, состоялось возвращение стратегического нефтепровода, незаконно отчужденного у государства, заявил Зеленский.

Ранее сообщалось, что СНБО на очередном заседании рассмотрит вопросы национальной безопасности и «наведения справедливости» в стране.