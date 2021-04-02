Россотрудничество отреагировало на введенные санкции Украины

Глава Россотрудничества Евгений Примаков отреагировал на введенные Советом национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины санкции против 11 российских компаний, в числе которых есть и агентство. Его слова передает РИА Новости.

Примаков рассказал, что Россотрудничество пока что не получало никаких уведомлений от украинских властей. «Сейчас мы больше озабочены безопасностью нашей сотрудницы, которая находится там», — отметил он. Женщина занимает пост исполняющей обязанности руководителя представительства, у нее есть дипломатический статус и формально она является сотрудником посольства.

По словам главы агентства, все остальное находится «на совести украинских властей». «Все это начало происходить, когда на площадке Россотрудничества в Киеве читали стихи Тараса Шевченко, а теперь украинцы делают все возможное, чтобы запретить читать стихи Шевченко. Это невероятно горько, обидно и при этом жутко смешно», — заключил Примаков.

Ранее стало известно, что СНБО ввел санкции против 11 российских компаний. По информации источника, среди них было и Россотрудничество. Позже информацию о введении ограничений подтвердил секретарь организации, однако какие именно компании были внесены в список, не сообщил.