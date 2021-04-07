Украина заявила о нежелании эскалировать ситуацию в Донбассе

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в интервью изданию LB.ua заявил о нежелании Киева эскалировать ситуацию в Донбассе и отсутствии у страны планов по осуществлению провокаций против России.

По его словам, сейчас власти республики наблюдают «определенную активизацию» военных действий в регионе, но это не означает, что напряженная обстановка существовала там только в последние несколько недель. «Россияне никогда войск своих оттуда не убирали. Как начали военные действия, так постоянно их там и держат в большом количестве», — считает Данилов.

Он добавил, что президент Украины Владимир Зеленский не стремится разрешить территориальный конфликт военным путем, так как «ценит жизнь каждого солдата» и желает скорейшего завершения конфликта. «С нашей стороны ситуация довольно простая: жизнь человека — самая большая ценность, что подчеркивает Владимир Александрович», — добавил секретарь СНБО.

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Ранее Зеленский назвал вступление республики в НАТО единственным способом Киева прекратить войну в Донбассе. Он призвал страны Североатлантического альянса нарастить присутствие своих вооруженных сил в Черноморском регионе, пояснив, что это станет «мощным фактором» для сдерживания России.

Очередное обострение ситуации в Донбассе началось в конце марта. Как Украина, так и самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) заявили об активизации обстрелов, разведывательных действий и перемещении военной техники в районе линии разграничения.

Позже Киев обвинил Москву в наращивании военного присутствия в регионе. В минобороны Украины считают, что Россия сосредоточила на границе регулярные армейские части и активизировала тренировки ополчения. В ответ на это в Кремле заявили, что российская армия перемещается по своей территории «в тех направлениях, в которых считает нужным», а также призвали Украину «отойти от воинствующей тематики» и прекратить провокации.