Песков не увидел у Киева намерения «как-то успокоиться» в Донбассе

Кремль пока не наблюдает у Киева намерений взять под контроль подразделения Вооруженных сил Украины на линии соприкосновения в Донбассе, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости во вторник, 6 апреля.

«Пока мы не видим намерения украинской стороны как-то успокоиться, отойти от воинствующей тематики, прикрываясь какой-то эфемерной угрозой», — сказал он.

По его словам, именно украинские военные чаще всего идут на провокации.

Песков уточнил, что определенная позиция по смене площадки для заседаний контактной группы по ситуации в Донбассе после отказа Киева ехать в Минск пока не выработана.

Накануне представитель Кремля сообщил о малоконтролируемых перестрелках в Донбассе, решения о которых принимаются полевыми командирами украинских силовиков. Песков неоднократно в последние недели заявлял об участившихся провокациях со стороны Украины на линии разграничения.

Ранее в понедельник глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что шансов остановить военный конфликт в Донбассе практически не осталось, и предсказал полномасштабное наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ближайшее время.