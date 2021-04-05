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Кремль заявил о малоконтролируемых перестрелках в Донбассе

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Дмитрий Песков
Дмитрий Песков
Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

В Донбассе начинаются малоконтролируемые перестрелки, решения о них на месте принимают полевые командиры украинских силовиков, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости в понедельник, 5 апреля.

«Причем принимают решения об этих перестрелках там, прямо на месте, что называется, полевые командиры украинских вооруженных сил, не получая на это санкции вышестоящего руководства военного», — рассказал Песков.

По его словам, все это усугубляет обстановку в Донбассе. Пресс-секретарь также констатировал отсутствие прогресса в плане реализации Киевом Минских соглашений.

Он добавил, что в Кремле считают важным обеспечить безопасность всех граждан самопровозглашенных республик юго-востока Украины.

Ранее в понедельник глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что шансов остановить военный конфликт в Донбассе практически не осталось и предсказал полномасштабное наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ближайшее время.

Ранее Народная милиция ДНР сообщила о гибели ребенка в результате обстрела украинским дроном окраин Донецка. С конца марта в Донбассе наблюдается усиление обстрелов с обеих сторон.

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