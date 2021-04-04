Партия Порошенко объявила сбор ветеранов войны в Донбассе

Партия экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» объявила сбор резервистов и ветеранов войны в Донбассе на фоне обострения ситуации в регионе. Об этом заявил бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) и близкий сторонник Порошенко Александр Турчинов в Facebook.

Сбор объявлен без согласования с властями Киева. Турчинов объяснил, что сторонники Порошенко решили не ждать инициативы сверху и сделать все для обеспечения «быстрого реагирования на реальные угрозы». По его словам, тысячи украинских патриотов готовы добровольно защищать страну, как в 2014 году.

Он также обвинил власти в подрыве обороноспособности Украины. «Руководство нашей страны завело ситуацию в глухой тупик. Выведя войска, запретив разведку и адекватную реакцию на провокации, они ослабили наши позиции в условиях обострения на фронте», — заявил Турчинов, имея в виду попытки президента Владимира Зеленского установить перемирие в Донбассе и расширить зоны разведения войск, как предполагают Минские соглашения.

Турчинов, однако, считает, что полномасштабная война вряд ли грозит Украине, поскольку страна готова к любым нападениям. Он подчеркнул, что концентрация российских войск на границе сейчас значительно ниже, чем в 2014 году.

С конца марта в Донбассе наблюдается эскалация конфликта, впервые за долгое время Вооруженные силы Украины производят артобстрелы территории противника. Киев обвинил в происходящем Москву и заявил, что Россия нарастила военное присутствие в Донбассе и сосредоточила на общей границе регулярные армейские части. В России отрицают подобные обвинения и заявляют, что всю ответственность за обострение несет только Украина, поскольку власти страны отказались от выполнения Минских соглашений.