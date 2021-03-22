Турчинов пожаловался на нежелание Запада «раздражать» Путина

Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов посетовал на нежелание Запада «раздражать» президента России Владимира Путина и помогать Киеву во время событий в Крыму и Донбассе. Об этом сообщает «Еспресо».

По словам Турчинова, в ходе тех событий занимавшего пост исполняющего обязанности президента, сначала у него была иллюзия, что Запад «остановит» Россию. Он обратился к международным партнерам относительно выполнения их обязанностей по Будапештскому меморандуму.

«И для меня это был шок, когда я начал переговоры с нашими стратегическими партнерами, нашими союзниками, и мне сказали:

"No, здесь есть проблемы, мы не готовы вступать в военный конфликт с Россией"», — заявил политик.

Турчинов просил Запад оказать военно-техническую помощь, поскольку ему не во что было одеть солдат, в армии не было ни одного нормального бронежилета.

«Ответ опять: "Нет. мы не можем раздражать Путина. Потому что, когда начинается военная помощь, это принудит Путина к более активной агрессии против Украины. Поэтому мы будем сдерживать его на дипломатическом фронте, в перспективе санкции будем вводить"», — пересказал Турчинов реакцию западных политиков.

Крым присоединился к России в марте 2014 года после проведенного на полуострове референдума. Часть Донецкой и Луганской областей провозгласили независимость. Украина обвиняет РФ в оккупации этих территорий.