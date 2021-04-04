На Украине рассказали о «выговоре» Байдена Зеленскому

Политолог Михаил Погребинский заявил, что президент Украины Владимир Зеленский получил «выговор» из-за отсутствия реформ в стране от главы США Джо Байдена во время телефонного разговора. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал «Первый независимый».

По словам эксперта, на Украине сложилась «катастрофическая» ситуация с COVID-19, однако власти не пытаются это исправить. «Вы там долго и нудно ждали, пока наконец позвонит вам Байден – и что произошло? Да, вы как бы получили выговор по части того, что надо проводить те реформы, которые вам сильно не хочется», — отметил он.

Погребинский подчеркнул, что украинским властям необходимо расставить приоритеты, сосредоточившись на решении конфликта на востоке страны и проблем с вакцинацией от коронавируса.

2 апреля стало известно, что Зеленский и Байден проговорили почти час. Байден заверил Зеленского, что у него есть полная информация о происходящем на Украине и вокруг нее. Их телефонный разговор стал первым с тех пор, как новый президент США вступил в должность. За минувшую неделю было проведено как минимум три телефонных разговора между высокопоставленными чиновниками двух стран.