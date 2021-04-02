Раскрыты подробности разговора Байдена и Зеленского

Руководитель офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак раскрыл подробности разговора главы государства с американским коллегой Джо Байденом. Об этом сообщает «Интерфакс — Украина».

Президенты проговорили почти час. Байден заверил Зеленского, что у него есть полная информация о происходящем на Украине и вокруг нее. «Он заверил, что США не оставят Украину без поддержки. Это был хороший разговор. Он продолжался около пятидесяти минут», — отметил Ермак.

Он сообщил, что Зеленский пригласил Байдена принять участие в саммите «Крымской платформы».

Ранее стало известно, что Байден пообещал Зеленскому поддержать Украину.

Зеленский же заявил, что Киев и Вашингтон стоят плечом к плечу, «когда речь идет о сохранении наших демократий».