На Украине начали подготовку к встрече Зеленского и Байдена

Украинские дипломаты и офис президента начали готовиться к встрече главы государства Владимира Зеленского с лидером США Джо Байденом, рассказала посол Украины в США Оксана Маркарова. Об этом сообщает «Интерфакс».

По ее словам, прорабатываются визиты как украинских чиновников различных уровней в США, так и приглашения для американских посетить Украину. Маркарова добавила, что встреча глав двух государств зависит не только от их политической воли и графиков, но и от ситуации с коронавирусом.

Ранее руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что американский лидер Джо Байден «ждет возможности» посетить Украину.

2 апреля стало известно, что Зеленский и Байден проговорили почти час. Байден заверил Зеленского, что у него есть полная информация о происходящем на Украине и вокруг нее. Их телефонный разговор стал первым с тех пор, как новый президент США вступил в должность. За минувшую неделю было проведено как минимум три телефонных разговора между высокопоставленными чиновниками двух стран.