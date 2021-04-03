Секретарь СНБО Украины пригрозил России потерей территорий

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов посоветовал России заботиться о благополучии своих регионов, «пока это их территория». О том, что он пригрозил стране потерей территорий, сообщает УНИАН.

Данилов заявил, что все восточные области Украины — украинская земля.

«И мы разберемся самостоятельно, что нам надо делать на этой земле. И когда они суют нос и постоянно говорят... Господин [министр иностранных дел России Сергей] Лавров что-то там начинает говорить об Украине. Какое ваше дело?! Мы же не лезем к вам на Дальний Восток, в Татарстан, Ичкерию (непризнанное образование, существовавшее после распада СССР на части территории бывшей Чечено-Ингушской АССР в составе РСФСР — прим. «Ленты.ру»). Пока это ваша территория — занимайтесь», — сказал Данилов.

Ранее Лавров пожаловался Совету Европы на проблему нарушения прав русскоязычного населения на Украине. Он напомнил, что с сентября 2020-го на Украине начался процесс «выдавливания языков нацменьшинств» из общественной и образовательной сфер, и подчеркнул, что Россия особенно обеспокоена данными нарушениями.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают Украину частью «русского мира». По его словам, Москве не нравится имеющая место в Киеве линия на отрицание этой общности. Песков отметил, что на Украине живет много русских и русскоговорящих, связанных с «русским миром» культурными и историческими связями. Он добавил, что Россия для продвижения идей «русского мира» на Украине будет придерживаться мягкой силы.

Отношения между Киевом и Москвой резко ухудшились после воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года и начала конфликта в Донбассе в апреле того же года. Часть Донецкой и Луганской областей провозгласила независимость. Киев попытался вернуть их силой, но безуспешно. Украина обвиняет Россию в вооруженной агрессии и оккупации Крыма и районов Донбасса. Кремль отвергает претензии.