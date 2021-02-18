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Кремль назвал Украину недружественным государством и проектом Запада

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Дмитрий Песков
Дмитрий Песков
Фото: пресс-служба Администрации президента РФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал Украину недружественным государством. Об этом сообщает ТАСС.

Такой вывод в Кремле сделали из-за антироссийских действий, «которые постоянно доминируют в политике украинского руководства». Кроме того, по словам Пескова, Украина превратилась в проект западных стран.

Отношения Москвы и Киева обострились в 2014 году, когда Крым после государственного переворота на Украине вошел в состав России, а в Донбассе начался вооруженный конфликт. Украинские власти обвинили в сложившейся ситуации Россию. В Кремле неоднократно заявляли, что не имеют никакого отношения к конфликту в Донбассе. Несмотря на это Украина, Евросоюз и США ввели антироссийские санкции.

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