На Украине пригрозили венграм

В селе Сюрте Закарпатской области, где в прошлом году местные депутаты исполнили гимн Венгрии во время принятия присяги, неизвестные написали слова гимна Украины на стенах домов. Об этом сообщает «Страна.ua».

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Так, двое неизвестных, которых зафиксировала камера, оставили надписи черной краской через трафарет. Это не первый случай, когда подобные граффити наносятся в венгерских селах. «В родном крае господствовать не дадим никому», — пригрозили на украинском языке вандалы.

По мнению журналиста Дмитрия Тужанского, который обратил внимание общественности на ситуацию, слова гимна написали на стенах с провокационной целью, но учитывая реакцию на эту провокацию, «венгры и украинцы все более критично это воспринимают».

В декабре стало известно, что Служба безопасности Украины провела в Закарпатской области массовые обыски, проверяя информацию о причастности венгров к деятельности, направленной на нарушение суверенитета. Действия правоохранителей вызвали гнев венгерских властей — вопрос пообещали поднять в НАТО. Вскоре было возбуждено уголовное дело по факту совершения депутатами села Сюртово преступления — исполнения ими гимна Венгрии.

Отношения между Украиной и Венгрией резко обострились на фоне местных выборов в Закарпатье. В октябре украинская сторона запретила въезд двум высокопоставленным венгерским чиновникам из-за агитации в регионе.

В день голосования министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто призвал украинских венгров голосовать за партию «Общество венгерской культуры Закарпатья» и действующего мэра Берегово, представителя венгерской общины Золтана Бабяка. В итоге данная политическая сила победила на выборах.

В 2019 году между Украиной и Венгрией разгорелся скандал. В сети появилось видео из венгерского консульства в Закарпатье, на котором консул раздавал местным жителям паспорта и приводил их к присяге на верность Венгрии. Позже выяснилось, что это были не паспорта, а пакет документов для получения гражданства. Украина выслала одного венгерского дипломата из страны. Венгрия ответила зеркально.

Кризис в венгерско-украинских отношениях начался после принятия закона «Об основах государственной языковой политики», разработанного командой бывшего президента Петра Порошенко. Венгрия выступила категорически против нового языкового законодательства, заявив о дискриминации венгерского населения Украины. Позднее президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «О полном общем среднем образовании», лишивший национальные меньшинства права обучаться на родном языке.