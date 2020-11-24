На Украину не пустили уполномоченного министра Венгрии

На Украину не пустили венгерского чиновника Иштвана Грежу из-за вмешательства Будапешта в местные выборы, пишет «Европейская правда».

Грежа — уполномоченный министра, ответственный за развитие сотрудничества между регионом Саболч — Сатмар — Берег и Закарпатьем. Утром 24 ноября он приехал на пункт пропуска «Лужанка» в Закарпатской области, где украинские пограничники сообщили ему о запрете на въезд. После часового ожидания политик вернулся в Венгрию. Официальных комментариев не поступало.

По данным издания, Киев знал о запланированном визите Грежи — накануне Будапешт отправил специальную ноту. При этом в Венгрии из неофициальных источников также знали, что чиновнику недавно запретили въезд на Украину.

26 октября Киев уже запретил въезд двум высокопоставленным венгерским чиновникам из-за агитации Будапешта в Закарпатье в ходе местной избирательной кампании. Официально их имена не назывались, по данным источников, это Грежа и госсекретарь Венгрии, ответственный за национальную политику в правительстве Арпад Янош Потапи.

Глава венгерского МИД Петер Сийярто тогда назвал решение Киева жалким и бессмысленным. Сам он в день голосования призвал украинских венгров голосовать за партию «Общество венгерской культуры Закарпатья» и действующего мэра Берегово, представителя венгерской общины Золтана Бабяка.

В 2019 году между Киевом и Будапештом разгорелся скандал. В сети появилось видео из венгерского консульства в Закарпатье, на котором консул раздавал местным жителям паспорта и приводил их к присяге на верность Венгрии. Позже выяснилось, что это были не паспорта, а пакет документов для получения гражданства. Украина выслала консула из страны. Будапешт ответил аналогично.