На Украине объяснили получение партнерства с НАТО вопреки возражениям Венгрии

Вице-премьер по вопросам евроинтеграции Украины Ольга Стефанишина объяснила, как страна смогла получить статус партнера НАТО вопреки возражениям Венгрии. Об этом сообщает УНИАН.

Она рассказала, что у всех членов альянса был определенный период времени, который истек 12 июня. За это время Будапешт не отправил официальных возражений, поэтому решение было принято автоматически.

Однако Венгрия все еще блокирует работу комиссии «Украина-НАТО». При этом по словам Стефанишиной, диалог по операционным вопросам все равно ведется. Дипломатические службы Украины «мощно продвинулись» в решении этой проблемы.

12 июня Украина стала участником Партнерства расширенных возможностей Североатлантического альянса (НАТО). Министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба заявил, что статус партнера позволит украинским вооруженным силам участвовать в дополнительных учениях с войсками альянса. Он также отметил, что теперь Киев будет «лучше проинформирован о рисках для своей безопасности».

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