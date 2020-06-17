Захарова назвала причину партнерства Украины и НАТО

Решение НАТО о расширении партнерства с Украиной имеет политические причины, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова. Об этом сообщает РИА Новости.

«Что бы в НАТО ни говорили по поводу этого решения, политическая подоплека очевидна», — приводит агентство ее слова. По мнению Захаровой, решение альянса на фоне враждебной и направленной на войну политики киевских властей — не что иное, как «целенаправленное поощрение такого деструктивного курса».

12 июня Украина стала участником Партнерства расширенных возможностей Североатлантического альянса (НАТО). Министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба заявил, что статус партнера позволит украинским вооруженным силам участвовать в дополнительных учениях с войсками альянса. Он также отметил, что теперь Киев будет «лучше проинформирован о рисках для своей безопасности».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что референдум о вступлении страны в НАТО будет проведен тогда, когда народ будет готов к нему.

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