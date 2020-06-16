В Кремле отреагировали на предоставление Украине статуса партнера НАТО

Предоставление Украине статуса партнера НАТО не способствует укреплению безопасности и стабильности в Европе. Так на происходящее отреагировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС во вторник, 16 июня.

По его словам, Москва внимательно следит за тем, как Североатлантический альянс «абсорбирует в себя все новые страны в различных форматах». Песков напомнил, что НАТО создавалось как механизм конфронтации.

12 июня Украина стала участником Партнерства расширенных возможностей Североатлантического альянса (НАТО). Министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба заявил, что статус партнера позволит украинским вооруженным силам участвовать в дополнительных учениях с войсками альянса. Он также отметил, что теперь Киев будет «лучше проинформирован о рисках для своей безопасности».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что референдум о вступлении страны в НАТО будет проведен тогда, когда народ будет готов к нему.

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