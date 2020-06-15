Украина пообещала вступить в НАТО

НАТО ожидает от Украины принятия пяти законов после присоединения к программе расширенных возможностей. Об этом рассказала вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина в интервью изданию «Европейская правда».

По ее словам, к ним относятся законы о парламентском контроле безопасности и обороны, о Службе безопасности Украины, о разведке, о государственной тайне, а также об оборонных закупках. Еще одно условие, выдвинутое альянсом — проведение аудита эффективности выполнения Годовой национальной программы под эгидой Комиссии «Украина — НАТО».

Стефанишина пообещала, что после получения нового статуса Украина будет стремиться и обязательно вступит в НАТО.

«Украина сделала все от себя зависящее, чтобы четко задекларировать не только готовность присоединения к программе расширенных возможностей, но и готовность использования дополнительных инструментов», — подчеркнула политик.

12 июня стало известно, что Украина стала участником Партнерства расширенных возможностей НАТО. Таким же статусом обладают еще пять стран: Грузия, Иордания, Австралия, Финляндия и Швеция. Он предоставляет дополнительные возможности по совместным учениям с войсками альянса.

В мае прошлого года президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что референдум о вступлении страны в НАТО будет проведен тогда, когда украинцы будут к нему готовы. Отвечая на вопрос журналиста, не осложнит ли переговоры с Россией публичное заявление о вступлении в НАТО, он заявил, что Украина — независимая страна, а ориентация на вхождение в Североатлантический альянс и Евросоюз закреплена в Конституции.

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