На Украине назвали способ дать достойный отпор «агрессии» России

Правительство Украины назвало переоснащение Вооруженных сил (ВСУ) новейшим и модернизированным вооружением способом дать «достойный отпор вооруженной агрессии» России. Об этом говорится в программе деятельности ведомства, проект которой направлен на утверждение Верховной Рады.

В документе указывается, что перевооружение военнослужащих позволит эффективно выполнять задачи по обеспечению национальной безопасности и обороны, в том числе в Донбассе.

Одним из приоритетов деятельности министерства обороны Украины при этом станет реформирование системы мобилизационной подготовки и мобилизации «с учетом вызовов вооруженной агрессии Российской Федерации».

Правительство при этом поставило задачу достичь совместимости ВСУ с вооруженными силами государств-членов НАТО и создать эффективную систему территориальной обороны с использованием лучшего иностранного опыта. Минобороны Украины займется также развитием военно-патриотического воспитания украинских военнослужащих.

12 июня стало известно, что Украина стала участником Партнерства расширенных возможностей НАТО. Таким же статусом обладают еще пять стран: Грузия, Иордания, Австралия, Финляндия и Швеция. Он предоставляет дополнительные возможности по совместным учениям с войсками альянса.

В мае президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что референдум о вступлении страны в НАТО будет проведен тогда, когда украинцы будут к нему готовы. Отвечая на вопрос журналиста, не осложнит ли переговоры с Россией публичное заявление о вступлении в НАТО, он заявил, что Украина — независимая страна, а ориентация на вхождение в Североатлантический альянс и Евросоюз закреплена в Конституции.

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