Украина и Венгрия договорились по языковому вопросу

Министры иностранных дел Украины и Венгрии Дмитрий Кулеба и Петер Сийярто договорились совместно обсудить реформу украинских законов о языке и образовании, из-за которых отношения двух стран долгое время находились в кризисе, пишет «Европейская правда».

Встреча глав дипломатии двух стран состоялась 27 января в Киеве. На ней стороны условились создать рабочую группу, которая займется вопросами сохранения венгерского языка и пересмотром языковых образовательных норм в Закарпатской области Украины.

«Я считаю, что надо рассматривать вместе законы о языке и об образовании. Я попросил министра, чтобы они вели с нацменьшинствами консультации по существу», — сказал Кулеба. В свою очередь, Сийярто указал, что в случае выполнения Киевом принятых договоренностей, отношения между двумя странами смогут нормализоваться.

В сентябре 2017 года пятый президент Украины Петр Порошенко подписал закон об образовании, согласно которому с 2020 года весь процесс обучения в стране начинает переходить на украинский язык. Венгрия выступила категорически против принятия закона, заявив о дискриминации венгерского населения Украины.

Позже МИД Украины передал правительству Венгрии проект меморандума для урегулирования двустороннего конфликта. В предварительной версии документа говорится о признании венгров на Украине и украинцев в Венгрии национальным достоянием обеих стран.