Украина нашла способ разрешить конфликт с Венгрией

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба договорился во время официального визита в Будапешт о смягчении позиции венгерских властей по вопросам, связанным с украинским языковым законодательством. Об этом пишет «Украина.ру».

Встречи на высшем уровне, которые были призваны найти способ разрешить конфликт между странами, закончились результативно.

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Уточняется, что Киев пошел на уступки Будапешту, согласившись создать отдельный венгерский район в Закарпатской области с центром в Береговом. Планируется, что в него войдут также румынские и русинские поселения.

Стороны договорились также по вопросу изучения венгерского языка и культуры в Закарпатье.

29 мая МИД Украины передал правительству Венгрии проект меморандума для урегулирования двустороннего конфликта. В предварительной версии документа говорится о признании венгров на Украине и украинцев в Венгрии национальным достоянием обеих стран.

В октябре 2019-го сообщалось, что Венгрия заблокировала декларацию НАТО по поддержке Украины из-за притеснения украинским государством венгерского населения. Петер Сийярто тогда заявил, что его страна не готова жертвовать судьбами 150 тысяч живущих на Украине венгров ради геополитических интересов.

В сентябре 2017 года пятый президент Украины Петр Порошенко подписал закон об образовании, согласно которому с 2020 года весь процесс обучения в стране начинает переходить на украинский язык. Венгрия выступила категорически против принятия закона, заявив о дискриминации венгерского населения Украины.

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