На Украине возбудили уголовное дело об исполнении венгерского гимна депутатами

Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила уголовное дело об исполнении депутатами на официальном мероприятии территориальной общины в Закарпатской области венгерского гимна. Об этом сообщает агентство «Украинские новости».

Депутатов-венгров также обвинили в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность страны и в подделке документов: «Обстоятельства действий депутатов Сюртовской сельской объединенной территориальной общины в Закарпатской области расследуются в уголовном производстве по части 2 статьи 110 — посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, части 1 статьи 111 — госизмена и части 3 статьи 358 — подделка документов».

1 декабря стало известно, что СБУ провела в Закарпатской области массовые обыски в местном благотворительном фонде, проверяя информацию о причастности венгров к деятельности, направленной на нарушение государственного суверенитета. Действия правоохранителей вызвали гнев венгерских властей — вопрос пообещали поднять в НАТО.

Отношения между Украиной и Венгрией обострились на фоне местных выборов в Закарпатье. 26 октября украинская сторона запретила въезд двум высокопоставленным венгерским чиновникам из-за агитации в регионе. Официально их имена не назывались, по данным источников, это политик Иштван Грежа и государственный секретарь Венгрии, ответственный за национальную политику в правительстве Арпад Янош Потапи.

В день голосования министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто призвал украинских венгров голосовать за действующего мэра Берегово, представителя венгерской общины Золтана Бабяка и партию «Общество венгерской культуры Закарпатья». В итоге эта политическая сила победила на выборах.

В 2019 году между Украиной и Венгрией разгорелся скандал. В сети появилось видео из венгерского консульства в Закарпатье, на котором консул раздавал местным жителям паспорта и приводил их к присяге на верность Венгрии. Позже выяснилось, что это были не паспорта, а пакет документов для получения гражданства. Украина выслала дипломата из страны; Венгрия ответила зеркально.