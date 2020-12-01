На Украине местные депутаты спели гимн Венгрии и попали под следствие

Депутаты Верховной Рады от партии «Слуга народа» Виталий Безгин и Александр Корниенко попросили Офис генерального прокурора и Службу безопасности Украины (СБУ) начать расследование по факту возможного совершения новоизбранными депутатами села Сюртово Закарпатской области преступления после исполнения ими гимна Венгрии. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

«В средствах массовой информации была распространена информация о том, что новоизбранные депутаты Сюртовской сельской территориальной громады, торжественно открывая первое пленарное заседание первой сессии новоизбранной Сюртовского сельского совета (...) вместо музыкального исполнения государственного гимна Украины исполнили государственный гимн Венгрии», — говорится в заявлении депутатов.

По их мнению, на ситуацию обязаны отреагировать правоохранительные органы, она находится на контроле главы Закарпатской областной государственной администрации Алексея Петрова. «Держим коммуникацию со всеми органами, в частности со Службой безопасности Украины (...) Государство должно жестко и немедленно реагировать на подобные случаи!» — подчеркнул Безгин.

Ранее 1 декабря стало известно, что СБУ провела в Закарпатской области массовые обыски в местном благотворительном фонде, проверяя информацию о причастности венгров к деятельности, направленной на нарушение государственного суверенитета. Действия правоохранителей вызвали гнев венгерских властей — вопрос пообещали поднять в НАТО.

Отношения между Украиной и Венгрией обострились на фоне местных выборов в Закарпатье. 26 октября украинская сторона запретила въезд двум высокопоставленным венгерским чиновникам из-за агитации в регионе. Официально их имена не назывались, по данным источников, это политик Иштван Грежа и государственный секретарь Венгрии, ответственный за национальную политику в правительстве Арпад Янош Потапи.

В день голосования министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто призвал украинских венгров голосовать за партию «Общество венгерской культуры Закарпатья» и действующего мэра Берегово, представителя венгерской общины Золтана Бабяка. В итоге данная политическая сила победила на выборах.

В 2019 году между Украиной и Венгрией разгорелся скандал. В сети появилось видео из венгерского консульства в Закарпатье, на котором консул раздавал местным жителям паспорта и приводил их к присяге на верность Венгрии. Позже выяснилось, что это были не паспорта, а пакет документов для получения гражданства. Украина выслала дипломата из страны. Венгрия ответила зеркально.