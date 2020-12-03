В Венгрии рассказали о гражданской войне в Закарпатье

Венгерские партия «Фидес» и Христианско-демократическая народная партия (KDNP) сравнили ситуацию в Закарпатье с гражданской войной. Об этом говорится в совместном заявлении, его цитирует портал InfoStart.

Партии раскритиковали Украину за массовые обыски СБУ в благотворительном фонде Закарпатской области после информации о причастности венгров к деятельности, направленной на нарушение государственного суверенитета. По их мнению, действия СБУ были политически мотивированными, а украинские власти хотели запугать людей и оказать на них давление.

Депутаты «Фидес» и KDNP также рассказали о том, что Киев годами «попирает права национальных меньшинств». Действия Украины напомнили им «методы сталинской тоталитарной системы».

2 декабря министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто также раскритиковал Украину за массовые обыски СБУ в благотворительном фонде Закарпатской области. Он отметил, что Киев придерживается политики запугивания венгров, и призвал страны НАТО быть солидарными с Венгрией. В тот же день сообщалось, что во время обысков правоохранители обнаружили ряд печатных и электронных материалов, которые популяризируют «Великую Венгрию» и создание этнической автономии на Закарпатье.

Отношения между странами обострились на фоне местных выборов в Закарпатье. 26 октября Украина запретила въезд двум высокопоставленным венгерским чиновникам из-за агитации в регионе. Официально их имена не назывались, по данным источников, это политик Иштван Грежа и государственный секретарь Венгрии, ответственный за национальную политику в правительстве Арпад Янош Потапи.

В день голосования Сийярто призвал украинских венгров голосовать за партию «Общество венгерской культуры Закарпатья» и действующего мэра Берегово, представителя венгерской общины Золтана Бабяка. В итоге данная политическая сила победила на выборах.

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