Венгрия раскритиковала в НАТО Украину из-за массовых обысков

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто раскритиковал Украину за массовые обыски СБУ в благотворительном фонде Закарпатской области после информации о причастности венгров к деятельности, направленной на нарушение государственного суверенитета. Видео выступления главы МИД опубликовано на его странице в Facebook.

«Это, очевидно, скандал и неприемлемо в XXI веке. Особенно со стороны страны, которая говорит, что хочет стать ближе к НАТО», — сказал Сийярто. Он отметил, что Киев придерживается политики запугивания венгров и призвал страны альянса быть солидарными с Венгрией.

Ранее сообщалось, что во время обысков правоохранители обнаружили ряд печатных и электронных материалов, которые популяризируют «Великую Венгрию» и создание этнической автономии на Закарпатье. Следствие исследует факты содействия Венгрии отдельных украинских деятелей. Они подозреваются в ведении подрывной деятельности, в частности в совершении действий с признаками государственной измены.

Отношения между странами обострились на фоне местных выборов в Закарпатье. 26 октября Украина запретила въезд двум высокопоставленным венгерским чиновникам из-за агитации в регионе. Официально их имена не назывались, по данным источников, это политик Иштван Грежа и государственный секретарь Венгрии, ответственный за национальную политику в правительстве Арпад Янош Потапи.

В день голосования Сийярто призвал украинских венгров голосовать за партию «Общество венгерской культуры Закарпатья» и действующего мэра Берегово, представителя венгерской общины Золтана Бабяка. В итоге данная политическая сила победила на выборах.

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