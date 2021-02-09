Глава МИД Украины сравнил «русский мир» с «украинским»

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал «русский мир» однообразным и заявил, что России не удастся его внедрить в соседней стране «мягкой силой». Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

«"Русский мир" — это однообразие, в котором нет никого, кроме россиян», — считает он.

Вместе с тем министр сравнил его с «украинским миром». По словам Кулебы, он характеризуется многообразием и свободой быть собой. «Поэтому его защищают украиноязычные, русскоязычные и все остальные украинцы», — уверен глава МИД Украины.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают Украину частью «русского мира». По его словам, Москве не нравится имеющая место в Киеве линия на отрицание этой общности. Песков отметил, что на Украине живет много русских и русскоговорящих, связанных с «русским миром» культурными и историческими связями. Он добавил, что Россия для продвижения идей «русского мира» на Украине будет придерживаться мягкой силы.

28-29 января в Донецке прошел международный форум «Русский Донбасс», на котором была представлена одноименная доктрина. Во время мероприятия главы самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) Денис Пушилин и Леонид Пасечник заявили об общем будущем Донбасса и России. Последний назвал главной задачей возвращение региона «в российское политическое, экономическое и культурное пространство».