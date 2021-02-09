Украинцы сочли путь развития страны неправильным

Почти 70 процентов украинцев считают, что дела в стране развиваются в неправильном направлении. О том, что граждане сочли путь развития Украины ложным, свидетельствуют данные опроса, проведенного социологической службой Центра Разумкова с 29 января по 3 февраля.

Лишь 13,8 процента украинцев придерживаются противоположного мнения, а 16,5 процента — не определились с ответом на вопрос.

Вместе с тем 15,6 процента опрошенных считают, что Украина способна преодолеть существующие проблемы в течение ближайших нескольких лет, 51,2 процента — что она способна преодолеть их в более отдаленной перспективе. Еще 20 процентов респондентов уверены, что страна не сможет справиться с трудностями.

Также 69 процентов опрошенных оценивают экономическую ситуацию на Украине как «очень плохую» или «достаточно плохую», и только 2 процента — как «хорошую» или «очень хорошую», а еще 26 процентов — как «не плохую и не хорошую».

Опрос проводился на всей территории Украины, кроме неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей. В исследовании участвовали граждане от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. В ходе личных интервью были опрошены 2019 респондентов.