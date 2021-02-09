Почти три сотни населенных пунктов остались без света на Украине

На Украине сильный ветер и мокрый снег оставили без электроснабжения почти три сотни населенных пунктов в южных и центральных областях. Сообщение об этом появилось на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям страны.

Основной удар стихии пришелся на Одесскую область, там без света остались 85 деревень и городов, а также Херсонскую область — 54 поселка. Также из-за непогоды пострадали населенные пункты в Черновицкой, Николаевской, Запорожской, Полтавской, Киевской, Кировоградской, Донецкой и других областях. Всего к утру 9 февраля без подачи электричества в стране находились 273 города и поселка.

К ремонтным работам привлечены бригады электриков, однако, по прогнозам синоптиков, в течение суток значительного улучшения погодных условий на большей части Украины не предвидится.

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В декабре 2019 года на Украине приняли законопроект, который вносит изменения в закон «О рынке электрической энергии». Он, в частности, предусматривает запрет на импорт электроэнергии из России по двусторонним договорам. Тем не менее 1 февраля Киев возобновил покупку электричества у Москвы. Мощность поставок составляет 200 мегаватт-час.

Позже депутаты Верховной Рады осудили поставки российской электроэнергии, и Киев был вынужден в экстренном порядке просить поделиться светом Белоруссию из-за критической ситуации на территории страны.