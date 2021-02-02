В Верховной Раде осудили зависимость Украины от российского электричества

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам интеграции Украины в Европейский Союз Иванна Климпуш-Цинцадзе осудила закупки российской электроэнергии, которые возобновились в понедельник, 1 февраля, пишет издание Obozrevatel.ua.

По ее словам, поправка, принятая Радой о возобновлении поставок тока из России, была принята и проведена через комитет по энергетике мошенническим образом. «Это просто очередная игла, на которую нас присаживают назад, от которой мы так тяжело отказывались после уже начала агрессии Российской Федерации в 2014 году», — сказала депутат.

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Климпуш-Цинцадзе отметила, что такая политика толкает Киев в «объятья русского мира», попутно обогащая украинских олигархов. Она также заявила, что закупки российского электричества уже поставили Украину на грань дипломатического конфликта со странами Прибалтики. «Как по мне, то это тянет на государственную измену», — подытожила глава комитета.

Украина возобновила покупку электроэнергии из России 1 февраля. Мощность поставок составляет 200 мегаватт-час. При этом в декабре 2020 года нацкомиссия по вопросам энергетики приняла законопроект, предусматривающий запрет на поставки тока по двусторонним договорам с Москвой.