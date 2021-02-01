Украина возобновила покупку электроэнергии у России

Украина возобновила импорт электроэнергии из России. Такая информация появилась на сайте «Укрэнерго» в понедельник, 1 февраля.

Мощность поставок составляет 200 мегаватт-час. В декабре прошлого года на Украине приняли законопроект, который вносит изменения в закон «О рынке электрической энергии». Он, в частности, предусматривает запрет на покупку электроэнергии из России по двусторонним договорам.

Заместитель министра энергетики и защиты окружающей среды Украины Виталий Шубин отмечал, что страна в течение трех лет будет готова присоединиться к энергетической системе Европы и от России зависеть уже не будет.

Председатель Всеукраинской энергетической ассамблеи и бывший министр топлива и энергетики страны Иван Плачков заявлял в мае 2020 года, что Россия пытается захватить энергорынок Украины при помощи дешевого электричества. В апреле Нацкомиссия по вопросам энергетики страны приняла решение приостановить импорт электроэнергии из России и Белоруссии из-за эпидемии коронавируса.