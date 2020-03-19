На Украине назвали плюсы покупки электроэнергии в России

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус назвал плюсы импорта электроэнергии из России. Об этом сообщают Українські Новини.

По его мнению, импорт делал невозможными ценовые сговоры и неконтролируемый рост цен на электроэнергию. Также депутат отметил, что рост цен на электроэнергию сделает работу украинских шахт еще более убыточной, так как электроэнергия составляет до 40 процентов себестоимости угля.

«Такой импорт ранее выполнял функцию ружья, которое висит на стене, то есть имел психологический эффект: делал невозможными ценовые сговоры и неконтролируемый рост цен», — подчеркнул Герус.

В сентябре 2019 Украина возобновила коммерческий импорт российской электроэнергии, остановленный в 2015 году. Это стало возможным благодаря тому, что Верховная Рада одобрила поправку Геруса в украинский закон «О рынке электроэнергии», которая разрешила покупать электроэнергию по двухсторонним договорам у стран, не являющихся членами европейского Энергетического общества.

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