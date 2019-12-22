На Украине принудительно снизили мощность атомных электростанций

Киев принудительно снизил генерацию украинских атомных электростанций в связи с низким спросом на электроэнергию. Об этом 22 декабря заявил глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус, пишет ТАСС.

Уточняется, что мощность электростанций уже снижена на 400 мегаватт. «Причина — низкий спрос на потребление электроэнергии (теплая погода и падение промышленности) при высокой выработке "зеленых" производителей», — отметил Герус.

При этом он раскритиковал такое решение властей, заметив, что ситуация может повториться весной следующего года. Также Герус добавил, что на сегодняшний день импорт электроэнергии из России и Белоруссии отсутствует.

В сентябре Украина возобновила коммерческий импорт российской электроэнергии, остановленный в 2015 году. Это стало возможно благодаря тому, что в сентябре 2019 года Верховная Рада Украины одобрила поправку Андрея Геруса в закон «О рынке электроэнергии». Она разрешила покупать электроэнергию по двухсторонним договорам у стран, которые не являются членами европейского Энергетического общества.

Позднее бывший депутат Верховной рады Украины, лидер Радикальной партии Олег Ляшко заявил, что власти страны приняли «политическое решение» прекратить закупки электроэнергии у России.

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