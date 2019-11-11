На Украине заявили об отказе от закупок электроэнергии у России

Бывший депутат Верховной рады Украины, лидер Радикальной партии Олег Ляшко написал в Facebook, что власти страны приняли «политическое решение» прекратить закупки электроэнергии у России.

Ляшко отметил, что вскоре это решение будет реализовано на практике путем внесения поправок в законодательство или принятия соответствующего акта.

По словам политика, Украина потеряла несколько миллиардов гривен из-за закупок российской энергии. Ляшко обвинил в этом главу парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрея Геруса и назвал его действия госизменой.

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7 ноября Ляшко напал на Геруса в аэропорту Борисполь. Ляшко подкараулил оппонента и начал обвинять его в открытии украинского рынка для российской электроэнергии. Словесная перепалка закончилась дракой. В связи с произошедшим Национальная полиция Украины возбудила уголовное дело по статье об угрозе насилием государственному деятелю.

В сентябре Украина возобновила коммерческий импорт российской электроэнергии, остановленный в 2015 году. Это стало возможно благодаря тому, что Верховная рада одобрила поправку Геруса в украинский закон «О рынке электроэнергии». Она разрешила покупать электроэнергию по двухсторонним договорам у стран, которые не являются членами европейского Энергетического общества.

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