На Украине завели дело из-за драки бывшего депутата с нынешним

Национальная полиция Украины открыла уголовное производство в связи с дракой лидера Радикальной партии Олега Ляшко с депутатом от «Слуги народа» Андреем Герусом в аэропорту Борисполь. Об этом в четверг, 7 ноября, сообщают «Українськi Новини».

Уточняется, что дело открыто по статье об угрозе насилием государственному деятелю. Полиция не называет процессуальный статус Ляшко и Геруса.

По словам правоохранителей, ни Ляшко, ни Герус не обращались в полицию и дело открыто по факту происшествия. В рамках уголовного производства полиция планирует допросить Ляшко и сотрудников аэропорта.

Ранее 7 ноября стало известно, что Ляшко напал на Геруса из-за открытия украинского рынка для российской электроэнергии. Как прокомментировал Ляшко, «из-за измены Геруса Украина попадает в полную энергетическую зависимость от страны-агрессора». В то же время Герус предположил, что «забытый всеми Ляшко действовал от имени бизнесмена [Рината] Ахметова, которого не устраивает сниженная на 15 процентов цена электроэнергии и полная готовность страны к зиме».

В сентябре Украина возобновила коммерческий импорт российской электроэнергии, остановленный в 2015 году. Это стало возможно благодаря тому, что Верховная Рада Украины одобрила поправку Геруса в украинский закон «О рынке электроэнергии». Она разрешила покупать электроэнергию по двухсторонним договорам у стран, которые не являются членами европейского Энергетического общества.

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