Ляшко напал на украинского депутата из-за российской электроэнергии

Бывший депутат Верховной рады Украины Олег Ляшко напал на главу парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрея Геруса. Видео нападения сам Ляшко выложил в своем Facebook.

Инцидент произошел в ВИП-зале аэропорта Борисполь. Ляшко подкараулил оппонента и начал обвинять его в открытии украинского рынка для российской электроэнергии. В ходе словесной перепалки оппоненты сошлись в рукопашной.

«Когда у российского лоббиста закончились аргументы, он начал махать руками. Однако проблема от этого никуда не делась — из-за измены Геруса Украина попадает в полную энергетическую зависимость от страны-агрессора», — подписал видео Ляшко.

Герус после драки опубликовал в Facebook свой портрет, на котором он стоит в порванной рубашке. В подписи к снимку он предположил, что «забытый всеми Ляшко действовал от имени бизнесмена Ахметова, которого не устраивает сниженная на 15 процентов цена электроэнергии и полная готовность страны к зиме».

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