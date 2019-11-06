Украинские тарифы на электроэнергию сравнили с раковой опухолью

Тарифы на электроэнергию для населения и предпринимателей стали «раковой опухолью» украинской экономики. Об этом заявил глава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), Валерий Тарасюк в эфире ICTV. Видеозапись опубликована на YouTube.

«Это самообман, что мы платим низкий тариф на электроэнергию. Мы его платим в цене товара... Это как раковая опухоль для всей экономики», — сказал украинский политик. По мнению Тарасюка, решить проблемы можно выравниванием цен на электроэнергию для населения и промышленности.

Тарасюк предостерег, что у украинцев не будет европейских зарплат, если не удастся построить свободный энергорынок и победить перекрестное субсидирование.

19 октября стало известно, что Украина может присоединиться к энергетической системе Европы и не зависеть от российской в течение следующих трех лет. Однако для этого необходимо создать технические и экономические условия, заявил первый заместитель министра энергетики и защиты окружающей среды Украины Виталий Шубин

Ранее сообщалось, что Украина возобновила коммерческий импорт российской электроэнергии, остановленный в 2015 году. Это стало возможно благодаря тому, что в сентябре 2019 года Верховная Рада Украины одобрила поправку народного депутата Андрея Геруса в украинский закон «О рынке электроэнергии». Она разрешила покупать электроэнергию по двухсторонним договорам у стран, которые не являются членами европейского Энергетического общества.

*** Обратная связь с отделом «Бывший СССР»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: exussr@lenta-co.ru

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!