Украина попросила Белоруссию поделиться электричеством

Украина обратилась к Белоруссии с просьбой об экстренных поставках электричества. Об этом сообщает телеканал «Беларусь 1».

Поводом для просьбы стала «критическая ситуация с обеспеченностью электростанций углем». За зиму запасы угля на Украине сократились впятеро и сейчас составляют полмиллиона тонн. Пока стороны договорились о поставках от «Белэнерго» 500 мегаватт.

Телеканал также отмечает, что 2-3 февраля из-за аварий были остановлены украинские Запорожская и Кураховская ТЭС, в связи с чем в центральных регионах Украины возник ощутимый дефицит электроэнергии. Удовлетворить потребности внутренними ресурсами невозможно.

1 февраля сообщалось, что Украина возобновила импорт электроэнергии из России. Мощность поставок составляет 200 мегаватт-час.

В декабре 2019 года на Украине приняли законопроект, который вносит изменения в закон «О рынке электрической энергии». Он, в частности, предусматривает запрет на импорт электроэнергии из России по двусторонним договорам. По словам заместителя министра энергетики и защиты окружающей среды Украины Виталия Шубина, страна в течение трех будущих лет будет готова присоединиться к энергетической системе Европы и от России зависеть уже не будет.