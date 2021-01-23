На Украине захотели срочно отключиться от единой с Россией энергосистемы. Об этом сообщает радио Sputnik со ссылкой на и.о. министра энергетики Украины Юрия Витренко.

Витренко заявил, что его главной задачей является срочное отсоединение от общей с Россией и Белоруссией энергосистемы и подключение к европейской, «где нормальная прозрачная цена». Отмечается, что, если Украина отсоединится от единой системы, то она больше не сможет закупать у России и Белоруссии энергию.

Ранее на Украине сообщили о критической ситуации в атомной энергетике из-за долгов. Десятки украинских предприятий обратились к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю и Витренко с письмами о проблемах в сфере.