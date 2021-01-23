На Украине сочли субсидии «угнетением достоинства» граждан

И.о. министра энергетики Украины Юрий Ветренко заявил, что субсидии «угнетают достоинство» граждан. Запись мероприятия опубликована в YouTube.

По его словам, ситуация, когда большинство людей в стране или значительная часть получают субсидии, ненормальна. «Поэтому психологически это тоже плохо для людей», — сказал Витренко.

Он подчеркнул, что получение субсидий является для граждан сигналом того, что они бедные, в то время как люди «не хотят себя чувствовать бедными». «Это угнетает их достоинство», — добавил и.о. министра.

13 января власти Украины решили вернуться к государственному регулированию цен на газ, чтобы снизить их для конечных потребителей. В сообщении на сайте президента Владимира Зеленского говорится, что рыночные цены сегодня слишком велики, особенно если учитывать пандемию.

В конце 2019 года президент Украины Владимир Зеленский пообещал снижение тарифов почти на 50 процентов. Цена на газ в ноябре-декабря прошлого года была в стране на уровне 6330 гривен (225 долларов) за тысячу кубометров. С 1 января она выросла до 9600 гривен (342 доллара), это вызвало акции протеста. С 1 февраля цена на газ снизится на 30 процентов. Предельная стоимость, установленная правительством, составит 6999 гривен (250 долларов) за тысячу кубометров.